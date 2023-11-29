“سامسونج” تطلق متصفح إنترنت لـ”ويندوز”

أطلقت شركة “سامسونج” الكورية الجنوبية، متصفح الإنترنت الخاص بها لأجهزة الحاسوب العاملة بنظام ويندوز، ليتيح للمستخدمين إمكانية مزامنة بيانات التصفح مع الأجهزة المحمولة.
ويمكن تنزيل المتصفح الجديد من متجر مايكروسوفت الرسمي على أجهزة الحاسوب بنظام ويندوز، وبعد التثبيت، سيطلب المتصفح من المستخدمين تسجيل الدخول إلى حساب سامسونج، كما يوفر خيار استيراد تاريخ التصفح والعلامات المرجعية من متصفحات جوجل كروم ومايكروسوفت إيدج.
ويتيح المتصفح، تثبيت الإضافات الخاصة بمتصفح كروم وإيدج عبر متجر كروم ويب، كما يدعم المتصفح مزايا أساسية مثل حجب الإعلانات ووضع التصفح الخفي والتبديل بين الوضعين النهاري والليلي، كما يمنح المستخدمين خيار حذف العلامات المرجعية وسجلّ التصفح وكلمات المرور والبيانات الأخرى عند تسجيل الخروج، كأحد الخيارات الأمنية. وفق “أخبار 24”.
ويمكن تحميل متصفح سامسونج الجديد على أي جهاز حاسوب يعمل بنظام ويندوز 10 أو 11، وهو خيار مناسب للمستخدمين الذين يفضلون الاعتماد على المتصفح نفسه في أجهزة سامسونج جالاكسي أو غيرها من الأجهزة المحمولة.