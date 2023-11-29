سمو محافظ الخرج يستقبل رئيس هيئة المحافظة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج في مكتبة بديوان المحافظة اليوم الاربعاء الموافق ١٤٤٥/٠٥/١٥هـ رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالخرج عبد الله بن عبد العزيز آل خريف وذلك بمناسبة صدور قرار معالي الرئيس العام بتكليفه برئاسة هيئة محافظة حوطة بني تميم.
وثمن سموه الجهود التي قام بها آل خريف خلال فترة عمله رئيساً لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالخرج،متمنيًا له التوفيق والسداد.
كما قدم آل خريف عن شكره وتقديره لسمو محافظ الخرج على ما وجده من دعم وتوجيهات طيلة فترة عمله.