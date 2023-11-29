“مجتمعات” خاصة لموهوبي التعليم بـ “5 مجالات”

حددت وزارة التعليم 5 مجالات للمواهب المستهدفة من شاغلي الوظائف التعليمية في (القيادية، الثقافية، التقنية، الفنون، الاختراع والابتكار)، للانضمام إلى مجتمعات المواهب بهدف رعايتهم وتحفيز روح التنافسية العالمي لديهم.
وعرفت الوزارة “الموهبة” في سياق ملف تعريفي لـ”إدارة المواھب لشاغلي الوظائف التعلیمیة” بأنها الاستعدادات الفطرية والقدرات غير العادية في مجال أو أكثر من المجالات التي يقدرها المجتمع وخاصة مجالات التفوق العقلي، والتفكير الابتكاري، والمهارات والقدرات الخاصة.
وقالت الوزارة إن مجتمعات المواهب عبارة عن مجتمعات تضم المواهب، في كل مجتمع منها أعضاء يتقاسمون عناصـر مشـتركة في نفـس مجـال الموهبـة، تهـدف لتحقيـق الاستثمــار الأمثل لهذه المواهـب في المجتمع التعليمي.
وحددت الأهداف الرئيسية لمجتمعات المواهب برعاية المواهب التي تساهم في رفع جودة الحياة، وتعزيز الانتماء الوظيفي لديهم، و تحفيزهم لاغتنام مواهبهم في المنافسات على المستوى المحلي والدولي، واستثمارهـم مـن خـلال تكوين مجتمعـات تعزز لديهم ثقافة الابتكاروتبادل الخبرات والتواصل الفعال؛ ما يعكس بدوره الأثر الإيجابي في المجتمع التعليمي واحتيـاجـاته الحاليـة والمستقبليـة بـكـافـة عنـاصـره (زمـلاء المهنـة، الطالـب، الأسرة). وفق “أخبار 24”.
واشارت الوزارة إلى أن إدارة المواهب لشاغلي الوظائف التعليمية هي مجموعـة مـن الاستراتيجيات المتكاملة التي تشكل ثقافة راسخة في المنظومـة التعليميـة، تهـدف لتحقيــق الاستثمار الأمثـل للمواهـب مـن شـاغـلي الوظائف التعليميـة ورعـايتهم، وذلك بتقدير القيمة المضافة لـكـل فـرد مـنهم؛ مـا يحقـق بـدوره التوازن بين عملهم ومواهبهم، وحصرت الفئة المستهدفة بالمواهب من شاغلي الوظائف التعليمية بالتعليم العام.
فيما يتعلق بالضوابط ومعايير الترشيح اشترطت الوزارة أن يكون المرشح من شاغلي الوظائف التعليمية، وأن يكون حاصلا في مجال موهبته على الحد الأدنى من المتطلبات، وأن يكون لديه الدافعية للمشاركة وتقديم دور فاعل في مجتمعات المواهـب وتبادل الخبرات فيها.