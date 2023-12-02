“18 ألف” مخالف بقبضة “الأمن”

ضبطت الحملات الميدانية التي تنفذها وزارة الداخلية، نحو 18 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع.
وقالت الوزارة: إنه تم ضبط نحو 11 ألف مخالف لنظام الإقامة، وأكثر من 4 آلاف مخالف لنظام أمن الحدود، ونحو 3 آلاف مخالف لنظام العمل بجميع مناطق المملكة.
وأوضحت أن إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 700 شخص، 40% منهم يمنيو الجنسية، و56% إثيوبيو الجنسية، و4% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 128 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
وأشارت إلى أنه تم ضبط 7 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما وصل إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة أكثر من 51 ألف وافد مخالف.
ولفتت الوزارة إلى أنه تمت إحالة أكثر من 45 ألف وافد مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة أكثر من 2070 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل أكثر من 9.3 ألف مخالف.
وفق “أخبار 24”.