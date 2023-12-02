اتفاقية لخفض “الانبعاثات” الكربونية بـ “العلا”

وقَّعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، شراكة مع منظمة “سبيس فور جاينتس”، المتخصصة بالحفاظ على البيئة، بهدف خفض الانبعاثات الكربونية في محميات العلا الطبيعية.
ويتيح هذا التعاون، الذي يأتي ضمن جهود مجال حماية التنوع الحيوي في العلا، زيادة إمكانيات تخزين الكربون في المحميات، وتصميم وتنفيذ أنشطة مشتركة، خلال السنوات الثلاث القادمة، في مجال إدارة وحماية ومراقبة التنوع الحيوي والبيئات الطبيعية.
وتتماشى الشراكة مع المعايير العالمية ومستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030، إذ تعمل على تزويد مجموعات حماة الطبيعة في المحميات الطبيعية التابعة للهيئة بالمعدات والأنظمة والإمكانيات اللازمة لحماية المجتمع وضمان صحة الحراس وسلامتهم.
وتعمل على تطوير وسائل وتقنيات التواصل بين حماة الطبيعة لتعزيز إمكانياتهم بالحفاظ على المحميات ومشاركة البيانات بسرعة، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الإدارة الخاصة بالمحميات، بما يمكّنها من تحقيق متطلبات شهادة القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بحلول عام 2025.
ويحرص طرفا الشراكة على الترويج لنموذج سياحي مستدام وصديق للبيئة في العلا، إذ تعمل الهيئة على تطوير المحميات الطبيعية في جميع أنحاء المحافظة، والتي تشمل محمية شرعان والغراميل ووادي نخلة وحرة الزبن وحرة عويرض.
وتمتد المحميات على مساحة تتجاوز 12 ألف كيلومتر مربع، تشكّل أكثر من 50% من مساحة أراضي محافظة العلا، وتتميز كل منها بنباتات وكائنات حية ومعالم جيولوجية فريدة، كما تُنَظَّم دوريات في المحميات الطبيعية مع 154 موظفًا من حماة الطبيعة في العلا الذين أكملوا برنامجًا تدريبيًا مدته 18 شهرًا.وفق “أخبار 24”.