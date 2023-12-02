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جديد المحليات > “شراكة ثلاثية” للتعاون والاستثمار بقطاع الطيران
02/12/2023   9:23 م

“شراكة ثلاثية” للتعاون والاستثمار بقطاع الطيران

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وقعت وزارة الاستثمار والهيئة العامة للطيران المدني وشركة “إمبراير” البرازيلية لتصنيع الطائرات، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار؛ ومواكبة أحدث التطورات في مجال الاستدامة والابتكار.

وتهدف مذكرة التفاهم لدراسة المجالات المحتملة للتعاون والاستثمار في قطاع الطيران، واستكشاف وتحديد أفضل مصادر واستراتيجيات الاستثمار لدعم تنفيذ مثل هذه المشاريع التجارية.

وتشمل المذكرة؛ مجالات التعاون، وتبادل المعرفة والخبرات في أمن وسلامة الطيران المدني، وتكنولوجيا الطيران المستدام، والمشاريع المستقبلية في مجال الطيران التجاري، وتكامل سلسلة التوريد للطيران، إلى جانب صناعة الطيران، ووقود الطيران المستدام.

تهدف للتبادل الخبرات في تكنولوجيا الطيران المستدام والأمن والسلامة

وفق “أخبار 24”.

“شراكة ثلاثية” للتعاون والاستثمار بقطاع الطيران

جديد المحليات
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