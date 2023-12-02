غداً.. “الرياض” تستضيف مؤتمر “الآيكان”

تستضيف المملكة، ممثَّلة في الهيئة العامة للطيران المدني غداً، النسخة الـ15 من المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية (ICAN2023)، التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، بالرياض، خلال الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر الجاري.
يشارك في المؤتمر أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية وأكثر من 700 خبير ومُتخصص في الطيران المدني، حيث يُعد أكبر فعالية دولية من نوعها للتفاوض والتباحث حول شؤون النقل الجوي، ومواكبة التطور المتسارع في صناعة النقل الجوي عالمياً.
ويجتمع في المؤتمر وفود الدول لعقد المفاوضات والمشاورات على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف بشأن الخدمات الجوية، بهدف تقديم خدمات أفضل في مجال النقل الجوي، وتيسير إقامة الروابط بين الجهات المنظمة والمشغلين الجويين ومقدمي الخدمات ذات الصلة، وبما ينطوي عليه من مزايا إيجابية لتسريع آليات التفاوض.
كما يشهد إقامة حفل لتوزيع جائزة التسهيلات التي تستضيفها الهيئة العامة للطيران المدني، ويختتم المؤتمر في 7 ديسمبر 2023 بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للطيران المدني.
وسيكون “الآيكان 2023″، بمثابة منصة عالمية لمفاوضات النقل الجوي، يستعرض من خلالها تمكين وتوفير الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة من خلال الإستراتيجية الوطنية للطيران، التي تسعى إلى تعزيز قدرات قطاع الطيران المدني السعودي ليصبح القطاع الأول في الشرق الأوسط.
يأتي ذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2023، والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بهدف زيادة نطاق الربط الجوي للمملكة من 99 وجهة إلى أكثر من 250 وجهة عبر 29 مطاراً، وزيادة حركة المسافرين السنوية ثلاثة أضعاف لتصل إلى 330 مليون مسافر، وإنشاء مركزين عالميين للربط الجوي الدولي، وزيادة سعة الشحن الجوي إلى 4.5 مليون طن.
وفق “أخبار 24”.