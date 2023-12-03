مؤتمر “تسويقي” لـ”مجلس الأعمال السعودي الأمريكي”

تستضيف مدينة نيوز أورليانز الأمريكية، (الاثنين) المقبل، مؤتمر “تسويق الفرص في المملكة العربية السعودية.. النفط والغاز” بالشراكة مع Legal KN، وذلك بتنظيم من مجلس الأعمال السعودي الأمريكي.
ويستعرض المشاركون معلومات تجارية مهمة ومصادر مساعدة للشركات المهتمة بالدخول أو التوسع في المملكة، إذ سيشهد المؤتمر مشاركة عدد من الخبراء من المتحدثين للحصول على نظرة عامة على فرص السوق الحالية للشركات الأمريكية في المملكة، بغية التعريف بالمشاريع القادمة في مجال النفط والغاز من أرامكو السعودية، والفرص الجديدة الناشئة عن خطة التنويع الطموحة لرؤية المملكة 2030.
ويتناولوا أيضًا الإصلاحات الأخيرة في البيئة التجارية والتنظيمية التي تجعل السوق في متناول الشركات العالمية، وجهود القيادة السعودية في تشجيع المشاركة الدولية في الاقتصاد سريع الحركة، مثل الإصلاحات الاقتصادية والتجارية والتنظيمية لتحسين الشفافية والقدرة على التنبؤ ببيئة الأعمال السعودية. وفق “أخبار 24”.
ويشهد المؤتمر حضور متحدثين من أرامكو السعودية، ومجلس الأعمال الأمريكي السعودي، وKN Legal، إلى جانب ممثلين من مركز مساعدة الصادرات الأمريكي في نيو أورليانز، وهيئة التنمية الاقتصادية في لافاييت.