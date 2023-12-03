“الرياض” تستضيف الخبراء العرب والصينيين بـ”المكتبات”

تستضيف الرياض، الاثنين المقبل، حتى 7 ديسمبر الجاري أعمال الدورة الخامسة لاجتماع الخبراء العرب والصينيين في مجال المكتبات والمعلومات، وذلك بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة.
يأتي ذلك في إطار منتدى التعاون “العربي – الصيني”، تحت عنوان: “تحول خدمات المكتبات في ظل تغير بيئة المعلومات”، والذي تنظمه إدارة المعلومات والتوثيق والترجمة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة والمكتبة الوطنية الصينية.
وتهدف الدورة، إلى تفعيل سبل وآليات التعاون العربي الصيني في مجال المكتبات والمعلومات، وتعزيز دور المكتبات العربية والصينية في إثراء محتوى المكتبة الرقمية العربية الصينية، واستعراض المشروعات المشتركة في مجالات المكتبات والمعلومات وحفظ الوثائق بين المكتبات العربية والصينية، والتعريف بالمشروعات الثقافية في المملكة التي تخدم التعاون الثقافي العربي الصيني.
وتشارك في هذه الدورة: (الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، والمكتبة الوطنية في بكين، ومديرو المكتبات الوطنية في العالم العربي، والهيئة العامة للمكتبات في وزارة الثقافة، ومديرو المكتبات في الصين، ومكتبة الملك فهد الوطنية، وعمداء المكتبات الجامعية في المكتبة، وممثلون للقطاع الخاص).
وتأتي استضافة المملكة للدورة بناءً على رغبة الأمانة العامة في جامعة الدول العربية، نظراً لإشراف مكتبة الملك عبدالعزيز العامة على إنجاز المكتبة الرقمية العربية الصينية التي حظي إطلاقها باهتمام بالغ من القيادات الصينية والعربية. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن رئيس الصين شي جينبيغ أعلن عن الانطلاق الرسمي لمشروع المكتبة الرقمية الصينية العربية في شهر يوليو 2018م بحضور وزراء الخارجية العرب وأمين عام جامعة الدول العربية، خلال انعقاد منتدى التعاون العربي الصيني في دورته الثامنة في بكين.
وتنظم هذه الدورة كل عامين بالتناوب بين الصين والدول العربية، وتم عقد 4 اجتماعات خلال الأعوام الماضية هي: الاجتماع الأول للخبراء العرب والصينيين بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة في عام 2015م، والاجتماع الثاني بمكتبة الصين الوطنية في عام 2017م، والدورة الثالثة بمكتبة الكويت الوطنية في عام 2019م، والدورة الرابعة بمكتبة جيجيانغ (الصين) (افتراضي) في عام 2021م.