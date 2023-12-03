علاج جديد لـ”سرطان الدم”

حصل دواء جديد على موافقة من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، وذلك لعلاج حالات مُصابة بسرطان الدم الليمفاوي المُزمن.
وتستعد شركة “إيلاي ليلي” للأدوية لطرح عقار “Jaypirca” في الأسواق بعد حصوله على الموافقة، وهو دواء يأتي على شكل أقراص 100 ملجم و50 ملجم، والذي ثبت أنه مثبط قوي لمستقبلات الخلايا البائية المُتسببة في المرض.
واستجابت “الغذاء والدواء” الأمريكية إلى طلب الشركة اعتماد الدواء، استنادًا إلى معدل الاستجابة الإجمالي (ORR) ومدة الاستجابة (DOR) من المرحلة 1/2 بنسبة تتجاوز 72%. وفق “أخبار 24”.