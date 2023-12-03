نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > طب وتداوي > علاج جديد لـ”سرطان الدم”
03/12/2023   9:07 ص

علاج جديد لـ”سرطان الدم”

+ = -
51

حصل دواء جديد على موافقة من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، وذلك لعلاج حالات مُصابة بسرطان الدم الليمفاوي المُزمن.

وتستعد شركة “إيلاي ليلي” للأدوية لطرح عقار “Jaypirca” في الأسواق بعد حصوله على الموافقة، وهو دواء يأتي على شكل أقراص 100 ملجم و50 ملجم، والذي ثبت أنه مثبط قوي لمستقبلات الخلايا البائية المُتسببة في المرض.

واستجابت “الغذاء والدواء” الأمريكية إلى طلب الشركة اعتماد الدواء، استنادًا إلى معدل الاستجابة الإجمالي (ORR) ومدة الاستجابة (DOR) من المرحلة 1/2 بنسبة تتجاوز 72%. وفق “أخبار 24”.

علاج جديد لـ”سرطان الدم”

طب وتداوي
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885280484.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com