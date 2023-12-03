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رياضة > “الهلال” يلتقي “نساجي” بتشكيل مُختلف
03/12/2023   9:12 ص

“الهلال” يلتقي “نساجي” بتشكيل مُختلف

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أفادت مصادر بأن المدير الفني لفريق الهلال، جيسوس، يتجه لخوض مباراة نساجي الإيراني بتشكيل مختلف عن المباراة الماضية.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة إلى أن جيسوس يرغب في إراحة الأساسيين كون نتيجة المباراة لن تؤثر على موقف الفريق الذي ضمن التأهل لثمن نهائي البطولة.

ومن المقرر أن يتحدث جيسوس عن كل الأمور الفنية المتعلقة بمباراة فريقه أمام نساجي من خلال المؤتمر الصحافي الذي سيُعقد في مقر النادي الساعة 6:15 من مساء الأحد وبرفقته أحد لاعبي الفريق. وفق “سبورت 24”.

ويلتقي فريق الهلال نظيره نساجي يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

“الهلال” يلتقي “نساجي” بتشكيل مُختلف

رياضة
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