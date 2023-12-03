رئيس الشباب يعتذر لـ”الجماهير”

وجه رئيس نادي الشباب، محمد المنجم، رسالة اعتذار لجماهير ناديه بعد سلسلة النتائج غير المرضية للفريق الأول خلال الفترة الماضية.
وقلب فريق التعاون الطاولة على مضيفه الشباب ليفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت في إطار منافسات الجولة 15 من عمر دوري روشن.
وكتب المنجم عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “بالنيابة عن الجهاز الإداري والفني واللاعبين أعتذر وأتحمل كامل المسؤولية.. أعلم أن الخسارة مؤلمة وخاصة إذا كانت بسبب اخطاء وتهاون منك أمامنا 5 مباريات صعبة جدا قبل التوقف.. ووعدي لكم أننا سنقاتل ونحارب في كل مباراة”. وفق “سبورت 24”.
وأضاف رئيس الشباب: “أخيرًا لا يخفى على الجميع الضروف الصعبة والاستثنائية وعدم الاستقرار الذي مر به الفريق هذا الموسم .. والذي لن يكون موسم سهل علينا جميعا ولكن بوقفتنا سويًا خاصة في الخمس مباريات القادمة التي تسبق الفترة الشتوية.. وسنتجاوز هذه المرحلة وسنتعافى تدريجيا ويعود الشباب كما كان و أقوى.. أنتم الحلقه الأهم وأنتم روح الكيان.. وأنتم من يكمل الناقص”.