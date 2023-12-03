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جديد المحليات > “الدارة” تطلق “بودكاست” جلسة تاريخية
03/12/2023   2:19 م

“الدارة” تطلق “بودكاست” جلسة تاريخية

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أطلقت دارة الملك عبدالعزيز، “بودكاست” جلسة تاريخية، لتعزيز التواصل مع الجمهور، ونشر المعرفة حول تاريخ وثقافة وتراث المملكة والجزيرة العربية، في 24 حلقة.

وأشار الرئيس التنفيذي للدارة، تركي الشويعر إلى أن المبادرة تأتي في سياق جهود الدارة المستمرة لتعزيز فهم تاريخ المملكة العريق وتراثها الغني، مبينًا أن المبادرة هي أحد منتجات برنامج (أنتمي) الذي أطلقته الدارة مؤخرًا إسهامًا منها في نشر المعرفة والوعي التاريخي.

وستبدأ حلقات البودكاست في بث محتواها من خلال منصات اليوتيوب، وأبل بودكاست، وجوجل بودكاست، حيث يمكن للمستمعين الاستمتاع بالحلقات ومتابعة المحتوى، والمشاركة في هذه الرحلة التاريخية والثقافية المثيرة، والاستفادة من الوفرة المعرفية التي يتمتع بها ضيوف البودكاست؛ لفهم أعماق تاريخ المملكة العربية السعودية، وتأثيرها الملموس على المستوى العالمي. وفق”أخبار 24″.

“الدارة” تطلق “بودكاست” جلسة تاريخية

جديد المحليات
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