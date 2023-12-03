“تقويم التعليم” تنهي قياس الأداء الأكاديمي للجامعات

أنهت هيئة تقويم التعليم والتدريب، للمرة الأولى في تاريخ التعليم الجامعي بالمملكة؛ قياس الأداء الأكاديمي لعام 2023م للجامعات والكليات السعودية في 13 تخصصًا في البرامج الأكاديمية من خلال نتائج اختبارات برنامج جاهزية الذي يهدف لرفع جودة خريجي التعليم العالي وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.
وأصدرت الهيئة لأول مرة بطاقات الأداء للجامعات بناء على نتائج كل جامعة في اختبارات قياس الأداء الأكاديمي التي عُقدت في يونيو 2023م واستهدفت طلاب السنة الأخيرة من مرحلة البكالوريوس، بهدف قياس مستوى تحصيـل الخريجين لنواتـج التعلـم المطلوبة في تخصصاتهم، التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل ومع المعايير العلمية للتخصصات المختلفة.
وأوضحت الهيئة أنها اتبعـت في الاختبارات منهجيـة محـددة لبنـاء المعاييـر التخصصيـة، تمثلـت فـي النظر في التجـارب الدوليـة المميـزة، وتحديد الاحتياج الوطنـي فـي سـوق العمـل، واستشـارة جهـات التوظيـف والخبـراء الأكاديميين.
وأبانت أن الاختبارات شملت تخصصات: المالية، والمحاسبة، والتسويق، والتمويل والاستثمار، والمخاطر والتأمين، والمصارف والأسواق المالية، وهندسة الحاسب الآلي، بالإضافة إلى علوم الحاسب، وهندسة البرمجيات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني/ أمن المعلومات، والذكاء الاصطناعي.
وأضافت أن المرحلة الثانية من الاختبارات ستعقد في يناير المقبل لطلبة البكالوريوس المتوقع تخرجهم خلال العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 في 24 تخصصاً: 5 منها في الإدارة والعلوم الاجتماعية والسلوكية والرياضيات والإحصاء، تشمل علم الاقتصاد، وإدارة الأعمال، ونظم المعلومات الإدارية، والموارد البشرية، والعلوم الإكتوارية، و6 تخصصات في الهندسة والحرف الهندسية، تشمل الهندسة المدنية، والهندسة الصناعية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الكيميائية ، والهندسة الميكانيكية، والعمارة، بالإضافة إلى تطبيق الاختبارات المعيارية لتخصصات المرحلة الأولى من البرنامج وعددها 13 تخصصاً.
وتأتي هذه الاختبارات تنفيذًا لقرار مجلس شؤون الجامعات، المتضمن إجراء الاختبارات المعيارية في التخصصات التي لا يوجد بها اختبارات وطنية شاملة، بهدف تقييم المخرجات والتحصيل العلمي للخريجين من معارف ومهارات وقيم في التخصصات المختلفة.
وفق “أخبار 24”.