بدء “الابتعاث” في التخصصات غير الربحية

كشف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن بدء التقديم على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث في التخصصات غير الربحية لتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية الطموحة في بناء مستقبل القطاع.
ويهدف المركز من خلال البرنامج لتنمية قدرات القيادات الواعدة في القطاع غير الربحي والأوقاف؛ لتحقيق الاكتفاء بالكوادر الوطنية في المشاريع النوعية، والإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي.
ويتيح البرنامج الفرصة للمهتمين للابتعاث في أفضل الجامعات العالمية الرائدة، حيث إن التسجيل متاح على موقع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث على مدار العام، من خلال عدد من التخصصات غير الربحية التي تم اختيارها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، ورفع مستوى التأهيل العلميّ للطلاب والطالبات، وكذلك دعم التوجهات الجديدة والمتنوعة في القطاعات الواعدة بالمملكة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يسعى وبشكل مستمر؛ لبناء وتطوير القدرات في القطاع وتمكين الكفاءات الواعدة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.