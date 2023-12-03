نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بدء “الابتعاث” في التخصصات غير الربحية
03/12/2023   6:51 م

بدء “الابتعاث” في التخصصات غير الربحية

+ = -
55

كشف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن بدء التقديم على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث في التخصصات غير الربحية لتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية الطموحة في بناء مستقبل القطاع.

ويهدف المركز من خلال البرنامج لتنمية قدرات القيادات الواعدة في القطاع غير الربحي والأوقاف؛ لتحقيق الاكتفاء بالكوادر الوطنية في المشاريع النوعية، والإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي.

ويتيح البرنامج الفرصة للمهتمين للابتعاث في أفضل الجامعات العالمية الرائدة، حيث إن التسجيل متاح على موقع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث على مدار العام، من خلال عدد من التخصصات غير الربحية التي تم اختيارها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، ورفع مستوى التأهيل العلميّ للطلاب والطالبات، وكذلك دعم التوجهات الجديدة والمتنوعة في القطاعات الواعدة بالمملكة. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يسعى وبشكل مستمر؛ لبناء وتطوير القدرات في القطاع وتمكين الكفاءات الواعدة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

بدء “الابتعاث” في التخصصات غير الربحية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885280516.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com