تطوير برامج “التربية” الخاصة بـ”الرياض”

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بالرياض مشروع “تطوير معاهد ومراكز وبرامج التربية الخاصة” بهدف الارتقاء بالعمل التعليمي المقدم في التربية الخاصة، وذلك بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشاد مدير التعليم بمنطقة الرياض، الدكتور نايف بن عابد الزارع، خلال افتتاحه لـ “لقاء الرياض للتربية الخاصة” بالجهود المبذولة والاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة بالأشخاص ذوي الإعاقة معنوياً ومادياً.
وشدد الزارع على أهمية دور المجتمع والأسرة في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيعهم وتعزيز الثقة لديهم.
وتناولت أوراق عمل اللقاء الذي يحمل شعار، “متحدون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة ” عدداً من الموضوعات المتعلقة بتطوير برامج التربية الخاصة، وتفعيل واستخدام التقنيات الحديثة والشراكة المجتمعية. وفق “أخبار 24”.