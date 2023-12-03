“طويق” تدعو للتسجيل في 150 معسكرًا وبرنامجًا

دعت أكاديمية “طويق” للتسجيل في أكثر من 150 معسكرًا وبرنامجًا احترافيًا، عبر حملة “طويق وجهتك”.
وتستهدف البرامج أكثر من 3 آلاف مستفيد في أبرز المجالات والتخصصات التقنية، بهدف تطوير الكوادر الوطنية في مجالات: البرمجة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وتصميم تجربة وواجهات المستخدم، والعوالم الافتراضية، والتصميم والتصنيع الرقمي، وتطوير وبرمجة الألعاب، وبرمجة الروبوت والدرونز.
وأشارت الأكاديمية أنه يمكن التسجيل في المعسكرات والبرامج الجديدة عبر موقعها الرسمي، فيما أوضح الرئيس التنفيذي عبدالعزيز الحمادي أهمية اكتساب وتطوير المهارات التقنية لمواكبة تطور وظائف المستقبل، مبيناً حرص الأكاديمية على إقامة مختلف الأنشطة والفعاليات التقنية، إضافة إلى تأهيل المتدربين للمشاركة في كبرى المنافسات العالمية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الأكاديمية أسهمت في تخريج أكثر من 15 ألف مستفيد، من خلال أكثر من 500 معسكر وبرنامج تقني، وتُعد الأولى من نوعها في تقديم البرامج التعليمية بمجالات التقنيات المتقدمة بالمملكة، وذلك من خلال إطلاق برامج ومعسكرات تقنية بالشراكة مع كبرى الجهات العالمية؛ لتأهيل الكوادر الوطنية بأبرز المهارات والقدرات، وسد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة، ومتطلبات سوق العمل.