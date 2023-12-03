منتدى “السعودية الخضراء” ينطلق في دبي غداً

تنطلق غداً في دبي فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023 تحت شعار “من الطموح إلى العمل” بالتزامن مع مؤتمر “كوب 28″؛ لتسليط الضوء على المبادرات والمشاريع الجارية حالياً في مختلف أنحاء المملكة.
ويناقش المنتدى أفضل السبل المتاحة، لمعالجة التحديات المناخية بكفاءة والوصول إلى مستقبل أكثر استدامة محلياً وعالمياً، بحضور أبرز صناع السياسات، وقادة الرأي، وخبراء المناخ حول العالم.
ويتضمن جدول أعمال نسخة هذا العام مجموعة من المواضيع، أبرزها تمويل أنشطة العمل المناخي، وابتكار حلول الطاقة النظيفة، وتفعيل دور مختلف فئات المجتمع في العمل المناخي، بالإضافة إلى حماية المناطق البرية والبحرية في المملكة.
كما يناقش منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023 المواضيع المرتبطة بالاستدامة، وتفعيل دور التمويل لتمكين العمل المناخي، بالإضافة إلى زراعة الأشجار وإعادة التأهيل البيئي، ويتيح الفرصة أمام الزوار للاستماع إلى مجموعة من خبراء المناخ من المملكة والعالم والتفاعل معهم حول أهم الاتجاهات في مجال الاستدامة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مبادرة السعودية الخضراء هي مبادرة طَموحة أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في عام 2021م؛ بهدف مكافحة تغير المناخ ورفع مستوى جودة الحياة وحماية كوكب الأرض للأجيال القادمة.
وتسعى المبادرة إلى حشد الجهود لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، هي خفض الانبعاثات، والتشجير، وحماية الأرض والطبيعة، كما يجري تنفيذ أكثر من 80 مبادرة؛ بهدف الإسهام في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء، حيث تمثل جميعها استثمارات ضخمة في مجالات الاقتصاد الأخضر.