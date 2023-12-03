“تاسي” يستقبل “ديسمبر” بأداء إيجابي

استهلت السوق المالية السعودية تعاملات شهر ديسمبر على ارتفاع في مؤشرها الرئيسي “تاسي”، هو الرابع له على التوالي، ليصعد لأعلى مستوى منذ 12 أسبوعاً، متخطياً مستوى 11200 نقطة بعد أن غادره منذ مطلع سبتمبر الماضي، بينما سجلت السوق تراجعاً ملحوظاً في معدلات الأداء مقارنة بجلسة الخميس الماضي.
ونتيجة تحسُّن أسعار 64 % من أسهم الشركات المدرجة، أنهى مؤشر (تاسي) جلسة اليوم صاعداً إلى مستوى 11219.02 نقطة في مقابل 11177.48 نقطة الخميس الماضي، بزيادة 41.54 نقطة نسبتها 0.37 %، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع عام 2023 إلى 741 نقطة، نسبتها 7.1 %، عند المقارنة بنهاية تعاملات العام الماضي البالغة 10478 نقطة.
وبالنظر إلى الإجماليات، نجد تراجعاً ملحوظاً في معدلات الأداء، إذ انخفضت السيولة المتداولة 44 % إلى 4.1 مليار ريال، في مقابل 7.4 مليار للجلسة السابقة، هبطت معها الكمية المتداولة 26 % إلى 218 مليون سهم، في مقابل 296 مليوناً، وانخفض عدد الصفقات المنفذة 15% إلى 332 ألف صفقة في مقابل 390 ألفاً، فيما تراجع متوسط الصفقة 13% إلى 658 سهماً.
وخلال جلسة اليوم جرى التداول بأسهم 230 شركة، ارتفعت أسهم 147 شركة، بينما انخفضت أسعار أسهم 71 شركة، واستقرت أسهم 12 شركة مقارنة بأسعارها نهاية جلسة الخميس، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.107 تريليون ريال بزيادة قدرها 11 مليوناً نسبتها 0. 0.43 %.
وأنهت مؤشرات 17 قطاعاً من السوق التعاملات في المنطقة الخضراء منها 5 قطاعات بمكاسب أكبر من 1 %، تصدرها قطاع الرعاية الصحية بزيادة 2.13 %، تلاه مؤشر إنتاج الأغذية المرتفع 2.10 %، ثم مؤشر الإعلام والترفيه ومؤشر تجزئة الأغذية الصاعدان بنسبة 1.22 % لكل منهما، فيما ارتفع مؤشر الخدمات التجارية والمهنية 1.14 %. وفق “أخبار 24”.
وفي المقابل تراجعت مؤشرات 4 قطاعات، أكبرها خسارة مؤشر الاتصالات المتراجع 0.50 %، تلاه مؤشر التأمين الهابط 0.38 %، ثم مؤشر المرافق العامة الخاسر 0.34 %، وسجل مؤشر التطبيقات وخدمات التقنية أقل خسارة 0.10 %.
وبعد ارتفاعه 3 جلسات متتالية، أنهى مؤشر نمو – السوق الموازية تعاملات اليوم على تراجُع بنسبة 1.55% تعادل 392 نقطة، متراجعاً إلى 24844 نقطة في مقابل 25236 نقطة ليوم الخميس، فيما انخفضت السيولة المتداولة 31 % إلى 29 مليون ريال، وهبطت الكمية المتداولة إلى 1.58 مليون سهم، بتراجع 27 %، نُفذت من خلال 3074 صفقة بنسبة تراجع 16 %.