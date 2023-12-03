وزير الطاقة: الطلب على البتروكيماويات “باقٍ”

توقع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، استمرار الطلب العالمي على البتروكيماويات، بما ينعكس من خلال نمو الطلب على الهيدروكربونات كمواد خام.
وأوضح وزير الطاقة، خلال كلمته في الدورة الـ 17 من مؤتمر “جيبكا” السنوي المنعقد في قطر، أن البتروكيماويات ومشتقاتها تمثل نحو 50% من مكونات السيارات، بما في ذلك المركبات الكهربائية، مؤكدًا أن البتروكيماويات “موجودة لتبقى”، وسيستمر تحويلها إلى أموال.
وأضاف: “أود أن أطلب من أصدقائنا الذين يتحدثون عن التحول أن يتعايشوا مع حقائقهم، وحقائق يومهم، وحقائق العقود القادمة، والمعطيات التي بين أيديهم”، مؤكدًا أن قطاع الهيدروكربونات سوف يستمر في تحقيق الدخل وتوليد الأموال للمستثمرين.
وأشار إلى أنه من المنتظر نمو قطاع البتروكيماويات على المستوى العالمي بنسبة تزيد عن 50%، لتصل إلى حوالي 1.2 تريليون طن سنويًا بحلول 2040، مؤكدًا أن هذه القفزة تُترجم قفزة الطلب العالمي على المواد الكيميائية البترولية الأساسية، مثل “الإيثيلين” و”البروبيلين”، بنسبة تزيد عن 60%. وفق “أخبار 24”.
وأعرب وزير الطاقة عن فخره بأن المملكة في طريقها لتوسيع محفظتها الاستثمارية من خال 4 مشاريع على الأقل ستبدأ خلال السنوات القليلة المقبلة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع المستقبلية الأخرى، التي تركز على المواد السائلة والكيميائية، مشيرًا إلى أن تنويع المحفظة عبر تحقيق أقصى قدر من التكامل في سلسلة القيمة، وتوسيع قطاع الصناعات التحويلية، سيمكن الأنشطة التصنيعية في المملكة.