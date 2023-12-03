“48 حياً” مستفيداً من السجل “العقاري” بـ 3 مناطق

حددت الهيئة العامة للعقار سبع مناطق ستستفيد من السجل العقاري في مدينة الرياض والدمام والمدينة المنورة، بواقع 368.5 ألف قطعة عقارية في 48 حياً، بإجمالي مساحة تصل إلى 910.2 ألف كلم مربع في المدن الثلاث.
وأوضحت الهيئة أن هذه المرحلة ستبدأ في 24 ديسمبر الجاري، ويستمر التسجيل حتى نهاية يوم 28 مارس 2024، موضحة أن اختيار الأحياء جاء وفقًا لمعايير معتمدة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والأحياء التي ستستفيد من السجل العقاري حسب الجاهزية.
وتُعد هذه المرحلة هي الثالثة في رحلة أعمال السجل العقاري، وتشمل سبع مناطق في ثلاث مدن، بحيث تضم كل منطقة مستفيدة عدداً من الأحياء، بواقع خمس مناطق في مدينة الرياض تضم 46 حياً، أبرزها حي الملك سلمان، والبساتين، والتضامن، والزاهر، والرسالة، والراية، والعلا، والمشرق ، والخير، والعارض، والنرجس، والقيروان، والياسمين، والملقا، والصحافة، وغيرها.
كما تشمل أحياء الرياض أيضًا كلًا من الندى، والربيع، والعقيق، وحطين، والنخيل، والمحمدية، والملك فهد، والورود، والرحمانية، والرائد، وجامعة الملك سعود، والمرسلات، والمغرزات، والنزهة، والملك عبدالله، والروضة، والقدس، والحمراء، والشهداء، وقرطبة، وجامعة الإمام محمد بن سعود، والأندلس، والملك فيصل، وغرناطة، والنهضة، والخليج، وإشبيلية، واليرموك، والمونسية، والمعيزيلة، والقادسية.
وتضم المنطقة السادسة حي الشعلة في مدينة الدمام، فيما تضم المنطقة السابعة حي العاقول في المدينة المنورة.
وسيكون التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق مُتاحاً عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية، أو من خلال مراكز الخدمة.
ويُشترط للتسجيل العيني وجود صك ملكية صادر عن وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفي شروط الملكية، وهوية سارية، ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيلاً. وفق “أخبار 24”.
ودعت الهيئة ملاَّك عقارات المناطق والأحياء المستفيدة من السجل العقاري إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل.
وسيتضمن صك تسجيل الملكية الجديد بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه والمرتبطة بالمعلومات الجيومكانية من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات، ليكون أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسية له.
وتنفذ الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة، باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة، تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.
وسيقوم الـمُسجِلون المعتمدون بأعمالهم الميدانية داخل المناطق المستفيدة من السجل ابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل، إذ سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية.