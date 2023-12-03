“الحياة الفطرية” يُعالج “103” بؤر لقرود “البابون”

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عن معالجة 103 بؤر لتكاثر قرود البابون، بمنطقة عسير، تضم قرابة 18 ألف قرد من خلال 86 مصيدة قامت بتنفيذها 36 فرقة ميدانية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود المركز للحد من تزايد أعداد قرود ” البابون” في عسير من خلال “برنامج تقييم الأضرار والمعالجة المستدامة لتزايد أعداد قرود البابون.
ويبين المركز أن مشكلة تزايد أعداد قرود “البابون” جاءت نتيجة اختلال التوازن البيئي وتناقص أعداد المفترسات أو غيابها، ونقص الغذاء الطبيعي في موائل القرود بسبب الجفاف، إضافة إلى تغير السلوك لدى قرود البابون من برية إلى مستأنسة، وتغير سلوك التكاثر داخل القطيع، وتوفر مصادر غذاء بديلة من خلال الإطعام المباشر من السكان والسياح والإطعام غير المباشر من خلال حاويات النفايات والمكبات.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن هذا التزايد أدى إلى ظهور مشكلات اجتماعية وصحية وبيئية، مثل مهاجمة الناس وبخاصة الأطفال، ونقل الأمراض والفيروسات، وإتلاف المحاصيل الزراعية، واقتحام المنازل والمنشآت وإتلاف الممتلكات العامة، والإضرار بالأنشطة السياحية.
وأوضح المركز أن مشكلة تزايد قرود البابون وانتشارها في المناطق المأهولة تمتد لأكثر من 4 عقود قبل أن يعلن المركز تصديه لها من خلال إطلاق برنامج معالجة طموح يتم تنفيذه على 3 مراحل.