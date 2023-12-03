“الثقافة” تطلق “تجسيد” آخِر مسابقات عام “الشعر العربي”

أطلقت وزارة الثقافة، الأحد، مسابقة “تجسيد”، كآخِر مسابقات مبادرة عام الشعر العربي 2023.
وتستمر المسابقة من اليوم 3 ديسمبر، وحتى 31 ديسمبر الجاري، وتطلق العنان لإبداعات مصممي وفناني المملكة لتجسيد القصائد العربية المعروفة بطريقةٍ مبتكرةٍ وعصريةٍ عبر تصميم منتجاتٍ سعوديةٍ مرتبطةٍ بتراث وثقافة المملكة.
وأشارت الوزارة، إلى أنه يمكن المشاركة في المسابقة عبر الرابط الإلكتروني، وتستهدف المسابقة مصممي المنتجات، والفنانين المحترفين بمجال التصميم ثلاثي الأبعاد، لتصميم منتجات القهوة السعودية “دلة وفناجين” من خلال استلهام أبيات من موروث الشعر العربي، وعكسِها على الثقافة السعودية.
ويختار المشارك بيتَ شعرٍ من إحدى القصائد الموروثة من التاريخ العربي القديم، ومن ثمّ يعكسه على تصميم منتجات القهوة السعودية من دون كتابة البيت الشعري بشكلٍ مباشر، ويكتفي فقط بتحويل معاني الأبيات المختارة إلى تصميم بصري.
ويقدم المشارك في المسابقة ملفاً شاملاً للتصميم، ليشرح فيه فكرة التصميم وعناصره، يتضمن ثلاثَ صفحات، تحتوي الأولى منها على صورة المنتج النهائي على كامل الصفحة، واسم المنتج المقترح، والبيت الشعري (مصدر الإلهام)، ونبذة عن المنتج.
وتحتوي الصفحة الثانية على شرح الفكرة، وعلاقة البيت الشعري بالمنتج، ومراحل تطور المنتج (رسومات أولية)، وأبعاده ومقاساته، وصورةٍ متعمدةٍ للمنتج من ثلاث زوايا على الأقل، وتحديد المواد المستخدمة في صناعته، واستخداماته المتعددة -إنْ وُجد ذلك-، وأما الصفحة الأخيرة فتكون اختيارية، وذلك في حال وجود تفاصيل تصميمية يحتاج المصمم إلى إبرازها، ولم يتم توضيحها في الصفحتين السابقتين.
وتمرّ المسابقة بأربع مراحل رئيسية، بدأت بالمرحلة الحالية المتمثلة في إطلاق المسابقة، والبدء باستقبال طلبات المشاركة، على أن تنتقل بعدها إلى المرحلة الثانية التي يُغلَق فيها بابُ استقبال طلبات المشاركة يوم الأحد 24 ديسمبر.
وفي المرحلة الثالثة سيتم خلالها تحكيم المشاركات، وستنتهي يوم الخميس 28 ديسمبر، لتصل إلى المرحلة الأخيرة المتمثّلة في إعلان الفائزين، وتسليم الجوائز المالية مع نهاية شهر ديسمبر، بحيث يحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 30 ألف ريال، والثاني 20 ألف ريال، والثالث 10 آلاف ريال. وفق “أخبار 24”.
وحددت الوزارة عدة شروط يجب توافرها في المشاركين، من أبرزها ألا يقل عمر المشارك عن 18 عاماً، ورفع المشاركات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمسابقة فقط، ورفع المشاركة كملفٍ بصيغة (PDF)، ورفع ملف مفتوح المصدر للتصميم، وأن تكون المشاركة أصلية ومبتكرة، ولم تنشر سابقاً في أي وسيلةٍ أخرى، وأن يُقدِّم كلُّ مشارك تصميماً واحداً، ويكون قابلاً للتنفيذ، وبجودةٍ ووضوحٍ عالٍ، ويغطي جميع جوانب المنتج، وأن يُقدم البيتَ الشعري المختار من موروث الشعر العربي ضمن ملف المشاركة، إضافةً إلى مجموعة من الشروط والأحكام الموضحة في موقع المسابقة.