“أمازون” تدخل عالم الذكاء الاصطناعي

دخلت شركة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الأمريكية “أمازون”، في عالم الذكاء الاصطناعي من خلال إطلاق منصتها الخاصة على “شات جي بي تي”؛ بهدف الاستفادة من تحليل البيانات.
وتعتمد فكرة الخدمة الجديدة على سماح الشركات لها بالوصول إلى معلومات محددة عنها؛ حتى تتمكن من تقديم التحليلات والاقتراحات والحلول للمشكلات، كما أنها تعمل على مقارنة الأرقام وإعداد مسودة البيانات بطريقة آلية.
وتستهدف المنصة الجديدة التي تحمل اسم “كيو”، الاستفادة من الدور الريادي لأمازون في قطاع الحوسبة السحابية، فضلاً عن أنها تنافس خدمات أخرى توفرها شركات مماثلة مثل جوجل ومايكروسوفت.وفق “أخبار 24”.