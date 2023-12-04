تسريب مواصفات هواتف “جالاكسي” الجديدة

تخطط شركة سامسونج لإطلاق 3 إصدارات مختلفة من سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي S24 مطلع العام المقبل 2024، من خلال إصدار أساسي وإصدارين آخرين لـ”بلس” و”ألترا”.
وحسب التسريبات الخاصة بتلك السلسلة، فإن هاتف سامسونج جالاكسي S24 الأساسي سيكون بشاشة قياسها 6.2 إنشات بدقة Full HD بتردد يصل إلى 120 “هرتز” مع معالج إكسينوس 2400.
وتتضمن مواصفات هذا الهاتف، وجود كاميرا خلفية أساسية بدقة 50 ميجابكسل مع كاميرا واسعة المجال وأخرى مكبرة حتى 3 مرات، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت وسعة تخزين مساحتها 128 و256 و512 جيجابايت.
لكن ما يميز هاتف جالاكسي ” S24 بلس”، أن بطاريته ستكون بسعة 4900 ميلي أمبير، وشاشة قياسها 6.7 إنشات، وذاكرة عشوائية بحجم 12 جيجابايت، كما سيتوفر إصداران منه بحسب سعة تخزين وهما 256 أو 512 جيجابايت. وفق “أخبار 24”.
بينما سيكون إصدار “ألترا”، مختلفاً نسبياً؛ لأنه سيحتوي على معالج سنابدراجون 8 جين 3، وذاكرة عشوائية بحجم 12 جيجابايت وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، كما أن التصميم سيعتمد على شاشة مسطحة وزوايا حادة، بالإضافة إلى إطار مصنوع من التيتانيوم.