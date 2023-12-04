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جديد المحليات > إطلاق “المرحلة” الثالثة التجريبية لـ”جدارات”
04/12/2023   8:30 ص

إطلاق “المرحلة” الثالثة التجريبية لـ”جدارات”

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أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية، (الأحد) المرحلة الثالثة من الإصدار التجريبي للمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”.

وتشمل المنصة، إتاحة التسجيل للجهات الحكومية وشبه الحكومية، ونشر إعلاناتها الوظيفية والتقديم عليها، بهدف تحسين آلية إعلان الوظائف في كافة القطاعات، وسهولة وصول الباحثين عن عمل للفرص الوظيفية.

كما تتيح إنشاء ملفات تعريفية بالجهة أو المنشأة، وطرح قائمة بالإعلانات الوظيفية، وإدارة طلبات التوظيف، إلى جانب جدولة مقابلات العمل، وتقديم عروض العمل، واستكمال جميع أنشطة التوظيف، وتُحقِّق المنصة مواءَمةً رقميةً سلسةً شاملةً وفاعلةً، وَفْق معايير الدقة والشفافية في إيجاد فرص العمل.

ويمكن الدخول للمنصة عَبْر الرابط:  كما يمكن التواصل مع الحسابات الرسمية للصندوق، أو عَبْر الاتصال على الرقم 8001222030.

منصة جدارات

وفق “أخبار 24”.

إطلاق “المرحلة” الثالثة التجريبية لـ”جدارات”

جديد المحليات
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