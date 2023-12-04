نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > ورشة عمل لمناقشة “روزنامة” الموسم الجديد
04/12/2023   8:37 ص

ورشة عمل لمناقشة “روزنامة” الموسم الجديد

+ = -
30

عقدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم، ورشة عمل لمناقشة الجوانب الفنية للموسم الرياضي المقبل، بحضور مدربي أندية دوري روشن السعودي للمحترفين والجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول.

ونُوقش خلال الورشة مستقبل كرة القدم في المملكة، واستعراض الإحصائيات الفنية لعدد المشاركات للأندية واللاعبين ودقائق اللعب الفعلية للمباريات مع بعض المقارنات الدولية، إضافةً لمناقشة مسودة روزنامة الموسم المقبل التي تتضمن المشاركات الخارجية المدرجة على الروزنامة الدولية والقارية.

حضر الورشةَ رئيسُ الاتحاد السعودي ياسر المسحل، ونائب رئيس مجلس إدارة الرابطة الرئيس التنفيذي المكلف سعد اللذيذ. وفق “سبورت 24”.

ورشة عمل لمناقشة “روزنامة” الموسم الجديد

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885280579.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com