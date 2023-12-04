ورشة عمل لمناقشة “روزنامة” الموسم الجديد

عقدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم، ورشة عمل لمناقشة الجوانب الفنية للموسم الرياضي المقبل، بحضور مدربي أندية دوري روشن السعودي للمحترفين والجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول.
ونُوقش خلال الورشة مستقبل كرة القدم في المملكة، واستعراض الإحصائيات الفنية لعدد المشاركات للأندية واللاعبين ودقائق اللعب الفعلية للمباريات مع بعض المقارنات الدولية، إضافةً لمناقشة مسودة روزنامة الموسم المقبل التي تتضمن المشاركات الخارجية المدرجة على الروزنامة الدولية والقارية.
حضر الورشةَ رئيسُ الاتحاد السعودي ياسر المسحل، ونائب رئيس مجلس إدارة الرابطة الرئيس التنفيذي المكلف سعد اللذيذ. وفق “سبورت 24”.