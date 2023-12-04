54 شركة وطنية بمعرض “الخمسة الكبار” بدبي

تشارك 54 شركة وطنية رائدة في معرض الخمسة الكبار بدبي تحت مظلة جناح “صناعة سعودية”، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الحالي.
وتأتي مشاركة الشركات الوطنية في المعرض بتنظيم من هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية”، حيث يُعد المعرض من أضخم المعارض المتخصصة في مواد البناء والتشييد على المستوى الدولي حيث يضم أكثر من 2.2 ألف جهة عارضة من مختلف دول العالم.
وتشارك”الصادرات السعودية” كراع بلاتيني في المعرض، وذلك استكمالًا لدورها في تعزيز صورة العلامة التجارية لصادرات المملكة وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، وتمكين صادرات المملكة في القطاعات ذات الأولوية التصديرية وفقًا لاستراتيجيتها الرامية إلى تحقيق النمو المستدام في صادرات المملكة غير النفطية، بشكلٍ يوجّه القوة الشرائية نحو المنتجات الوطنية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن صادرات قطاع مواد البناء في المملكة قد حققت نتائج ضخمة على مدى السنوات الخمس الماضية، وسجّلت ما قيمته 103.1 مليار ريال، وتصدّرت الإمارات قائمة الدول المصدّر لها بقيمة إجمالية بلغت 19.4 مليار ريال خلال ذات الفترة، تليها الكويت بقيمة إجمالية بلغت 8.7 مليارات ريال، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة إجمالية بلغت 9 مليارات ريال.