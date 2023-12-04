9 حالات توقف علاوة التربية الخاصة

حددت وزارة التعليم 9 حالات يتم بموجبها إيقاف علاوة التربية الخاصة، من أبرزها عند حصول معلم التربية الخاصة على تقويم أداء وظيفي بتقدير يقل عن “جيد” فما دون.
جاء ذلك في سياق قرار أصدره وزير التعليم يوسف البنيان وافق بموجبه على الضوابط المنظمة لصرف علاوة التربية الخاصة اعتبارا من 19- 5- 1445هـ.
وشملت ضوابط صرف علاوة التربية الخاصة 1445هـ حالات إيقاف الصرف، ومنها: يوقف صرف العلاوة للمعلم المتخصص وغير المتخصص في حال عدم وجود نصاب تعليمي أو حالات فردية مسندة إليه، وإذا تم إيقاف راتب الموظف لأي سبب من الأسباب النظامي، وإذا نقل الموظف من مجال ذوي الإعاقة إلى مجال آخر ولو كان متخصصا. وفق “أخبار 24”.
كما تضمنت حالات الإيقاف، إذا حصل المعلم على تقويم أداء وظيفي بتقدير يقل عن “جيد” فما دون، ولا تتم إعادة صرفها له إلا إذا تحسن المستوى، على ألا يستأنف الصرف إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ الإيقاف، وإذا كلف المشمول بالعلاوة بعمل آخر من غير الوظائف التي تصرف لها العلاوة ولم يباشر عمله الأساسي، وفي حال انتهاء تكليف شاغلي الوظائف التعليمية (التشكيلات المدرسية، الإشرافية) -في حال الترقية أو التكليف على وظيفة مشمولة بالعلاوة، وفي حال تحوير أو تعديل مسمى وظيفة أحد شاغلي الوظائف الإدارية، وفي حال انتفاء أحد الضوابط الخاصة لاستحقاق العلاوة.