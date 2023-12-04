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جديد المحليات > “911” يتلقى 2.5 مليون اتصالًا في “شهر”
04/12/2023   4:20 م

“911” يتلقى 2.5 مليون اتصالًا في “شهر”

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تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد 911 في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية 2.5 مليون اتصالًا خلال شهر نوفمبر من عام 2023.

يأتي ذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص باستخدام أنظمة آلية ومتطورة يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.

وبلغ عدد المكالمات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة 979 ألف مكالمة، وفي منطقة الرياض وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى 1.064 مليون مكالمة، وفي المنطقة الشرقية وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى 492 ألف مكالمة.

وفي سياق متصل كشفت وزارة الداخلية الاثنين عن تدشين قناتها الرسمية على تطبيق التواصل الاجتماعي “واتساب”.

يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية

وفق “أخبار 24”.

“911” يتلقى 2.5 مليون اتصالًا في “شهر”

جديد المحليات
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