حجازي: أحترم قرارات “الاتحاد”

شدد محترف نادي الاتحاد، المدافع المصري أحمد حجازي على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب ساباهان الإيراني.
وقال حجازي، في تصريحات لقناة SSC، عقب المباراة: “نحمد الله على الفوز، المباراة كانت مهمة لي بعد فترة من الغياب، استطعت العمل بشكل جيد خلال فترة الإصابة كي أستغل أي فرصة للعب من أجل مساعدة الفريق”.
وأضاف: “أنا لاعب محترف ولدي عقد من النادي، وأحترم كافة القرارات، بالنسبة لي أقوم بعمل المطلوب مني، وحاولت العودة بشكل سريع من أجل مساعدة النادي”.
وبسؤاله عن الجماهير التي وجهت له تحية خاصة في ليلة عودته، علق: “جماهيرنا لا تقصر في مساندة أي لاعب، يعرفون واجبهم تجاه اللاعبين، ونحن أيضًا نعرف واجبنا”.
وتابع مدافع الفراعنة: “ضمنا التأهل قبل المباراة، ورغم ذلك شعرنا بأهمية المباراة بالنسبة للجماهير.. سعداء بعودتهم بهذا الشكل قبل بطولة كأس العالم للأندية، لكننا نأخذ كل مباراة على حدة، ولا نفكر في البطولة من الآن”. وفق “سبورت 24”.
وحقق فريق الاتحاد فوزاً ثميناً على نظيره سباهان أصفهان الإيراني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، في آخر جولات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.