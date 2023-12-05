الاتحاد يهزم سباهان.. ويحسم الصدارة “الآسيوية”

حقق فريق الاتحاد فوزًا ثميناً على نظيره سباهان أصفهان الإيراني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، في آخر جولات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
سجل هدفي الاتحاد كل من صالح العمري وجواو فيليبي “جوتا” في الدقيقتين 14 و69، فيما سجل هدف سباهان، اللاعب رامين رضائيان في الدقيقة 48 من عمر المباراة.
وبهذه النتيجة، يتصدر الاتحاد -الذي ضمن تأهله في وقت سابق- المجموعة برصيد 15 نقطة، فيما يأتي سباهان في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، والقوة الجوية العراقي بنفس الرصيد لكن في المركز الثالث، وفي ذيل الترتيب يتواجد أجمك دون نقاط.
يذكر أن مباراة مرحلة الذهاب بين الفريقين ألغيت بسبب انتهاك الفريق الإيراني لقواعد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ليصدر الاتحاد القاري في وقت لاحق قرارًا باعتبار الاتحاد فائزًا 3-0.
بدأ الفريقان المباراة بحذر دفاعي وهجوم على استحياء ولم تتوافر أي فرص خطيرة على الحارسين في أول 10 دقائق من اللقاء.
وانحصر اللعب في وسط الملعب في ظل التكتل الدفاعي للفريق الإيراني الذي اعتمد على الهجمات المرتدة السريعة من أجل إحداث خلخلة في دفاع الاتحاد.
وشهدت المباراة عودة أحمد حجازي قائد الاتحاد للمشاركة بعد فترة غياب طويلة بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي نهاية الموسم الماضي.
وفي الدقيقة 13، حصل جوتا على ضربة حرة مباشرة من على منطقة الجزاء بعد فاصل مهاري والمرور من مدافع سباهان، وتصدى للتنفيذ صالح العمري الذي أسكن الكرة الشباك بروعة كبيرة.
وتوقفت المباراة لعدة دقائق بعد تسجيل العمري هدف اللقاء الأول بعدما عاد الحكم لتنقية الفيديو ليتأكد من صحة الهدف وإذا ما كان هناك حالة تسلل أم لا؟، وفي النهاية تم احتسابه.
وبعد تسجيل الاتحاد للهدف الأول، فرض سيطرته على المباراة رغم كل محاولات سباهان من أجل العودة وتشكيل خطورة هجومية لكنهم لم ينجحوا واعتادوا على التمرير للخلف في ظل إحكام الاتحاد لدفاعاته.
وفي الدقيقة 29، أرسل جوتا كرة بينية رائعة لزكريا هوساوي الذي سدد كرة خطيرة من على منطقة الجزاء لتمر بجوار القائم.
ومع الوصول إلى الدقائق العشر الأخير بدأ الفريق الإيراني تكثيف ضغطه على لاعبي الاتحاد الذين تراجعوا إلى حد ما من أجل تأمين المناطق الدفاعية.
واستغل الاتحاد حالة التقدم من قبل الفريق الإيراني من أجل شن هجمات سريعة، وكادت أن تأتي المحاولات بثمارها بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 42 لكنه عاد إلى تقنية الفيديو وتراجع عن احتسابها.
وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، كاد الفريق الإيراني يتعادل في أكثر من هجمة لكن براعة المعيوف جعلت فريق الاتحاد يخرج من شوط المباراة الأول بشباك نظيفة.
بدأ شوط المباراة الثاني سريعا من جانب سباهان الذي سعى منذ اللحظة الأولى لإدراك هدف التعادل.
وفي الدقيقة 48، سجل رامين رضائيان هدف التعادل لصالح سباهان من رأسية سكنت شباك المعيوف في غياب الرقابة الدفاعية.
وظهر فريق سباهان بشكل أفضل في بداية الشوط الثاني وشكل عددًا من الهجمات الخطرة، فيما لم يظهر لاعبو الاتحاد رد الفعل المناسب بعد تسجيل الفريق الإيراني هدف التعادل.
ورغم هدوء رتم المباراة لكن الاتحاد حاول من وقت لآخر لاستغلال الأخطاء الدفاعية لدى الفريق الإيراني.
وفي الدقيقة 69، سجل جوتا هدف الاتحاد الثاني بعد أسيست رائع من عبد الرزاق حمدالله، واستغلال اللاعب البرتغالي لسرعته للانفراد بحارس سباهان ويسجل الكرة في الشباك. وفق “سبورت 24”.
وانحصر اللعب في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة في وسط الملعب في ظل عدم قدرة لاعبي الفريق الإيراني على اختراق دفاع الاتحاد، بالإضافة إلى لاعبي الوسط الذين تمكنوا من تقليل المساحات.