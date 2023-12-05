“النصر” في نزهة “آسيوية”

يطمح النصر إلى الخروج من دور المجموعات بالعلامة الكاملة، عندما يواجه الاستقلال الطاجيكي “الثلاثاء”، بمدينة دوشانبي الطاجيكية، في ختام منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا.
وحسم النصر تأهله للدور الإقصائي مع صدارة المجموعة منذ الجولة الماضية، وأصبحت المباراة بالنسبة له تحصيل حاصل من حيث النتيجة، “نزهة آسيوية” ولن تؤثر على وضعه في المجموعة، لكنه سيكون حريصاً على الفوز أو التعادل على أقل تقدير للمحافظة على سجله خالياً من الهزائم.
ويتربع العالمي على صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة؛ إذ فاز على بيرسيبوليس الإيراني 0/2 ذهاباً وتعادل معه سلبياً إياباً، وفاز على الدحيل القطري 3/4 ذهاباً و2/3 إياباً وانتصر على الاستقلال 1/3، بينما يحتل الاستقلال المركز الأخير بنقطتين فقط، بعدما تعادل مع الدحيل بدون أهداف ذهاباً قبل أن يخسر أمامه 0/2 إياباً، والخسارة أمام بيرسيبوليس 0/2 ذهاباً قبل أن يتعادل معه 1/1 إياباً، والخسارة أمام النصر 1/3.
وأقنع النصر أنصاره في مبارياته الماضية مستويات كبيرة ونتائجه مميزة وضعته في الصدارة منذ الجولة الأولى، ويسعى في الجولة الأخيرة لتحقيق فوز جديد يؤكد من خلاله احقيته بالصدارة وقبلها التأهل . وفق “سبورت 24”.
ومن المتوقع أن يعتمد النصر على مجموعة من البدلاء لمنحهم الفرصة وإراحة العناصر الأساسية بعد المجهود الكبير الذي بذلوه في جميع المشاركات، وتجهيزهم للمباريات المقبلة.
ويبرز في النصر على مستوى البدلاء راغد النجار وعبدالله مادو ومحمد فتيل ونواف بوشل وعبدالله الخيبري وعلي الحسن وعبدالمجيد الصليهم وخالد الغنام ومحمد مران.