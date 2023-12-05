رغم تفوق غوميز.. الدوسري “هداف الهلال” آسيويًا

دخل لاعب الهلال “سالم الدوسري” التاريخ الآسيوي مجددًا بعد أسابيع من تتويجه بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا لعام 2022، وذلك بعدما أصبح هدافًا تاريخيًا لفريق الهلال في دوري أبطال آسيا.
وسجل “الدوسري” هدفًا قاد به الهلال للفوز على نساجي مازاندران الإيراني بنتيجة 2-1 في ختام مباريات الهلال بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، حيث حسم الصدارة برصيد 16 نقطة.
ورفع الدوسري رصيده إلى 19 هدفًا ليتبوأ صدارة هدافي الهلال في دوري أبطال آسيا، وذلك على الرغم من أن مهاجم الهلال السابق، الفرنسي بافيتيمبي غوميز سجل مع “الزعيم” 20 هدفًا في دوري الأبطال.
وجاءت صدارة الدوسري لقائمة الهدافين التاريخيين للهلال في دوري أبطال آسيا، بعدما كان قد تم حذف 3 أهداف سجلها غوميز مع الهلال في نسخة البطولة الآسيوية عام 2020، وذلك بعد قرار الاتحاد الآسيوي باستبعاد الهلال من البطولة وإلغاء نتائجه.
وأصدر الاتحاد الآسيوي قراره وقتها نظرًا لعدم اكتمال قائمة الهلال في مبارياته الأخيرة بدور المجموعات؛ بسبب الإصابات التي ضربت عناصر الفريق بفيروس كورونا، حيث طالب الهلال بتأجيل مبارياته أو فتح المجال له بإضافة لاعبين آخرين على القائمة، وهو ما رفضه الاتحاد الآسيوي معتبرًا الهلال منسحبًا من البطولة.
يذكر أن الدوسري سجل خلال النسخة الحالية 3 أهداف، علمًا بأنه سجل في النسخة الماضية 4 أهداف.