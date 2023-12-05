مدرب سابهان: شكراً على “حُسن الاستقبال”

أعرب مدرب نادي سابهان الإيراني، البرتغالي جوزيه مورايس عن رضاه رغم الهزيمة أمام الاتحاد.
وقال مورايس في مؤتمر صحفي عقب المباراة، إن المباراة كانت متقاربة، وأن الأجواء والجماهير رائعة والنتيجة عادلة للاتحاد.
ووجه مدرب الهلال السابق شكره لفريق وجماهير نادي الاتحاد وقال: “أشكرهم على حسن الاستقبال والحفاوة”.
وحقق فريق الاتحاد فوزًا ثميناً على نظيره سباهان أصفهان الإيراني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، في آخر جولات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
سجل هدفي الاتحاد كل من صالح العمري وجواو فيليبي “جوتا” في الدقيقتين 14 و69، فيما سجل هدف سباهان، اللاعب رامين رضائيان في الدقيقة 48 من عمر المباراة. وفق “سبورت 24”.
وبهذه النتيجة، يتصدر الاتحاد -الذي ضمن تأهله في وقت سابق- المجموعة برصيد 15 نقطة، فيما يأتي سباهان في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، والقوة الجوية العراقي بنفس الرصيد لكن في المركز الثالث، وفي ذيل الترتيب يتواجد أجمك دون نقاط.