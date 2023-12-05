جاياردو: جودة “الاتحاد” ستزيد مع اكتمال العناصر

أكد مدرب الاتحاد، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، أن الفريق عند اكتمال عناصره ستكون الجودة الأعلى لأداء الوظائف داخل الملعب.
وحقق فريق الاتحاد فوزاً ثميناً على نظيره سباهان أصفهان الإيراني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، في آخر جولات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وقال جاياردو في المؤتمر الصحفي: “أرى اللاعبين على أتم استعداد للعمل، ولكن دائماً عنصر الوقت مهم، نحاول إيصال الأفكار والأمر لا يتم بين عشية وضحاها ودائماً أركز على الهدف العام للمجموعة وعند اكتمال الفريق ستكون الجودة أعلى لأداء الوظائف داخل الملعب”.
وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن كانتي لاعب كبير ومؤثر لكن للأسف لم يستطع إلى الآن العمل معه في التدريب ويأمل في قادم الأيام مشاركته، أيضاً بنزيما لاعب كبير ومؤثر ويأمل استعادته في الأيام القادمة. وفق “سبورت 24”.
وأشار جاياردو إلى أنه يود أن يكون كافة اللاعبين متاحين وأن أصل إلى كأس العالم بكل اللاعبين، مضيفاً: “قبل المونديال كنت أود أن يكتمل الفريق ولكن لسوء الحظ لم نتمكن بسبب الإصابات، وهذا تحدٍ نحن قبلناه لنجد أفضل الحلول بالعناصر المتاحة”.
وتابع حديثه: “أمامنا مواجهة في مدينة صعبة مرتفعة عن سطح البحر وقبل أيام قليلة من بداية المونديال وسنعمل بكل ما في وسعنا للانتصار”.