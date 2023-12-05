خسارة جديدة لـ “تاسي” بضغط من المصارف

واصلت السوق المالية السعودية خلال تعاملات اليوم أداءها المتراجع لليوم الثالث على التوالي، إلا أن المؤشر حافظ على موقعه فوق مستوى 11 ألف نقطة للجلسة الـ 15 على التولي، وجاءت خسارة المؤشر بضغط من بعض القطاعات القيادية أبرزها قطاع المصارف الذي تخطت خسارته اليوم نسبة 1.5 في المئة.
ونتيجة تحسن أسعار 52 % من أسهم الشركات المدرجة، أنهى مؤشر (تاسي) جلسة اليوم متراجعاً إلى مستوى 11143.83 نقطة في مقابل 11191.39 نقطة أمس، بخسارة 47.56 نقطة نسبتها 0.42 %، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الجاري إلى 665 نقطة، نسبتها 6.4 %، عند المقارنة بنهاية تعاملات العام 2022 البالغة 10478 نقطة.
وبالنظر إلى الإجماليات، فنجد ارتفاعاً في معدلات الأداء، إذ صعدت السيولة المتداولة 8 % إلى 5.86 بليون ريال، في مقابل 5.4 بليون، وارتفعت معها الكمية المتداولة 0.49 % إلى 236 مليون سهم، في مقابل 234 مليوناً، وصعد عدد الصفقات المنفذة 7.4% إلى 462 ألف صفقة في مقابل 430 ألفاً، بينما تراجع متوسط الصفقة 6 % إلى 510 أسهم.
وخلال جلسة اليوم جرى التداول بأسهم 230 شركة، ارتفعت أسهم 98 شركة، بينما انخفضت أسعار أسهم 119 شركة، واستقرت أسهم 13 شركة مقارنة بأسعارها نهاية أمس، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.026 تريليون ريال بخسارة قدرها 38 بليوناً نسبتها 0.34 %.
وبنهاية التعاملات استقرت مؤشرات 10 قطاعات في المنطقة الخضراء منها 4 قطاعات بمكاسب أكبر من 1 %، تصدرها قطاع التأمين بزيادة 2.61 %، تلاه مؤشر النقل المرتفع 1.76 %، ثم مؤشر التطبيقات الصاعد بنسبة 1.10 % لكل منهما، فيما ارتفع مؤشر السلع الرأسمالية 1 %، وارتفع مؤشر الاتصالات 0.81 %. وفق “أخبار 24”.
وفي المقابل تراجعت مؤشرات 11 قطاعاً، أكبرها خسارة مؤشر المصارف الذي انخفض بنسبة 1.52 %، تلاه مؤشر الاستثمار والتمويل الهابط 0.95 %، ثم مؤشر الخدمات الاستهلاكية الخاسر 0.92 %، وبلغت خسارة مؤشر الطاقة 0.41 %، وسجل مؤشر المواد الأساسية أقل خسارة 0.17 %.
وأنهى مؤشر نمو – السوق الموازية تعاملات اليوم مسجلاً الخسارة الثالثة على التوالي، بعد خسارته 0.40 % تعادل 97 نقطة، متراجعاً إلى 24004 نقطة في مقابل 24101 نقطة ليوم أمس، بينما ارتفعت السيولة المتداولة 76 % إلى 502 مليون ريال، وصعدت الكمية المتداولة إلى 4.85 مليون سهم، بزيادة 252 %، نُفذت من خلال 6604 صفقات بزيادة 70 % في مقابل 3891 صفقة.