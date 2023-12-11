أرقام مهمة في ديربي الشباب والنصر بـ”أغلى الكؤوس”

يحتضن ملعب نادي الشباب، مساء الإثنين، الديربي المرتقب بين الشباب والنصر في قمة مباريات الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويدخل الشباب اللقاء بحثًا عن تحقيق فوز يستعيد به الثقة بعد سلسلة من النتائج السلبية في دوري روشن حيث غاب عنه الفوز في آخر 4 مباريات مكتفيًا بتحقيق نقطتين ليتراجع للمركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة.
في المقابل استعاد النصر توازنه بعد الخسارة في الديربي أمام الهلال؛ حيث حقق فوزًا كبيرًا على الرياض 4-1 في الجولة الماضية ليعزز موقعه في مركز الوصافة برصيد 37 نقطة.
ويسعى قائد النصر كريستيانو رونالدو للمضي قدمًا في بطولة كأس الملك سعيًا وراء تحقيق أول لقب محلي مع النصر الذي لا يزال يبحث عن التتويج في كأس الملك بعد آخر تتويج له في أغلى الكؤوس عام 1990، علمًا بأن رصيده من الألقاب في البطولة 6 ألقاب مقابل 3 ألقاب للشباب آخرها عام 2014.
ويعود أول لقاء بين الشباب والنصر في كأس الملك إلى عام 1982 حيث تواجها في دور الـ16 ويومها فاز الشباب بهدف نظيف ليتأهل إلى ربع النهائي قبل الخسارة أمام الهلال بركلات الترجيح.
وتجددت المواجهة بين الفريقين وذلك في كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال عام 2010؛ حيث فاز النصر 3-1 في مباراة المركز الثالث، قبل أن يتواجها في نسخة 2012 حيث فاز النصر ذهابًا وإيابًا بالنتيجة ذاتها “2-1”.
ورد الشباب بالفوز في دور الـ16 من نسخة 2014 بنتيجة 2-1 ليكمل طريقه حتى المباراة النهائية ليتوج باللقب على حساب الأهلي.
وفق “سبورت 24”.