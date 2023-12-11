“80 ألف” وظيفة لخريجي “التقني”

استقطبت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أكثر من 80 ألف فرصة وظيفية لخريجي وخريجات برامجها، وذلك بالتنسيق المباشر مع قطاع الأعمال، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.
وأوضح المتحدث الرسمي لـ “التدريب التقني”، فهد العتيبي، أن المؤسسة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات بهدف إيجاد فرص عمل مناسبة تناسب تخصصات خريجي برامج التدريب التقني، ومن أبرزها مبادرة فرصة عمل لكل خريج.
وأضاف أن المؤسسة تعمل على تفعيل أدوار مكاتب التنسيق الوظيفي المنتشرة في مختلف الكليات والمعاهد، التي تقوم بتنفيذ برامج مشتركة مع قطاعات الأعمال، للإسهام في توظيف الخريجين.
وأشار “العتيبي” إلى أنه خلال فترة الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي وقّعت المؤسسة 110 مذكرات تفاهم مع العديد من الجهات الراغبة في توظيف خريجي برامج المؤسسة، بجانب إقامة 337 ملتقى ومعرضا توظيفا للخريجين بمختلف المناطق. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تنفذ العديد من البرامج طيلة العام في الكليات والمعاهد لتهيئة الخريجين لسوق العمل، وذلك بهدف تسهيل انخراطهم في بيئة العمل.