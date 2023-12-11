إمدادات الكهرباء والغاز ترتفع “32.2%”

أكدت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 0.6% ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 32.2% خلال أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022.
وأضافت أن الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 0.9% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، متأثرًا بانخفاض أداء نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.4% كما انخفض كل من نشاطي الصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 1.0% و7.0% على التوالي.
ولفتت الهيئة إلى أن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 12.3% خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، مضيفة أن تأثير الانخفاض الذي شهده نشاط التعدين واستغلال المحاجر قد ساهم بشكل مباشر في انخفاض المؤشر العام رغم استمرار نشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز في الارتفاع.
وأفادت الهيئة بأن مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي يواصل التباطؤ في معدلات نموه التي بلغت ذروة ارتفاعها في بداية عام 2022م مدعومة بمعدلات نمو أنشطة التعدين واستغلال المحاجر وأنشطة الصناعة التحويلية في ذلك العام، كما استمر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في التباطؤ التدريجي في أدائه خلال العام الحالي متأثرًا بشكل مباشر بنشاط التعدين واستغلال المحاجر.
وأضافت أن اتجاهات مؤشر الإنتاج الصناعي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر تهيمن على الاتجاه العام في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وبلغت أهميتهما النسبية إلى جانب الصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز نحو 74.5% و22.6% و2.9% على التوالي.
ولفتت إلى أن نتائج شهر أكتوبر الماضي أشارت إلى انخفاض الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 18.4% مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي ، حيث خفضت المملكة إنتاجها النفطي في شهر أكتوبر من العام الحالي ليصل إلى 8.9 مليون برميل يومًيا.
وفق “أخبار 24”.