مؤتمر “التميز التشغيلي” غدا بالرياض

تحتضن الرياض غدا فعاليات مؤتمر التميز التشغيلي بنسخته الثانية، الذي تنظمه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، على مدى يومين بفندق فورسيزون تحت شعار “نحو تحقيق القيمة لأصحاب العلاقة”.
ويشارك في المؤتمر نخبة من القيادات والخبراء والمختصين، لبحث سبل تعزيز معارف ومنهجيات التميز التشغيلي في القطاعات الحكومية والخاصة، واستعراض أبرز التجارب وقصص النجاح، لدعم العمل المشترك والمنافع المتبادلة، وتحقيق مستويات متقدمة من التميّز التشغيلي.
ويناقش المؤتمر 10 محاور رئيسية بمشاركة أكثر من 120 متحدثاً محلياً وعالمياً، ويتضمن 20 جلسة حوارية و 25 ورشة عمل و12 قصة نجاح، ويبحث تسريع تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المؤتمر يستهدف أيضا إبراز فرص الإبداع والابتكار والاستثمار فيها، بجانب مشاركة المعلومات والمعارف والخبرات، التي تُمكن من بلوغ الآفاق الواعدة وتلبي أهداف وتطلعات القطاعات الخدمية والصناعية، وتُمكنها من تنمية الموارد والقدرات، بالقدر الذي يعزز مساهمتها في تحقيق المستهدفات الوطنية.