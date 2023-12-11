“الذهب” يتراجع و”الدولار” يرتفع

تراجعت أسعار الذهب الاثنين، في ظل ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين عدداً من الاجتماعات المهمة للبنوك المركزية منها صدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع حول مسار أسعار الفائدة.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 % ليصل إلى 1997.16 دولار للأوقية بحلول الساعة (05:14) بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.1 % إلى 2013.20 دولار.
كما انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 % إلى 22.94 دولار للأوقية، فيما استقر البلاتين عند 914.27 دولار، وتراجع البلاديوم 0.9 % مسجلاً 938.68 دولار للأوقية. وفق “أخبار 24”.