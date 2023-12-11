“الدرعية”: ما أشيع حول “الأراضي المنزوعة” غير صحيح

نفت هيئة تطوير بوابة الدرعية ما تم تداوله من معلومات غير صحيحة في منصات التواصل الاجتماعي حول الأراضي المنزوعة والواقعة ضمن محيط مشروع الدرعية.
وأوضحة الهيئة في بيان الاثنين، أنها تتابع تنفيذ خطتها المعتمدة مسبقا فـي هـذا الصدد، لضمان تطبيق أفضل الممارسات الممكنة لجميع السكان.
وأكدت هيئة تطوير بوابة الدرعية حفاظها على حقوق السكان وإبقائهم على اطلاع بآخر المستجدات مـن خلال التواصـل المباشـر والمنصات الرسمية، منوهة علـى الجميع بأهمية الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.
وتواصل هيئة تطوير بوابة الدرعية القيام بمهامها التنظيمية والإشرافية لنطاقها الجغرافي، وذلك حفاظاً على تراث وتاريخ الدرعية بالإضافة لمسؤولياتها المتمثلة في خدمة مجتمع أهالي الدرعية وفي تأكيد استمرارية تقديم الدعم الكامل لمشروع الدرعية ليصبح واحد من أهم الوجهات السياحية بالعالم. وفق “أخبار 24”.
ويتماشى مشروع الدرعية مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي ينتهجها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتنويع الاقتصاد المحلي، عبر الإسهام في تطوير وتمكين قطاعات حيوية كقطاعي السياحة والثقافة، الأمر الذي يعزز مكانة المملكة إقليمياً ودولياً كوجهة سياحية وثقافية رائدة.