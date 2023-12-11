إطلاق اختبار “أساسيات مصرفية الأفراد”

أطلقت الأكاديمية المالية النسخة الرابعة من “اختبار أساسيات مصرفية الأفراد”، والذي يعد اختباراً إلزامياً من قبل البنك المركزي السعودي للتأكد من أن جميع الموظفين المستهدفين يتمتعون بمستوى من المعرفة والمهارات في المجال البنكي بما في ذلك الأنظمة والقوانين الخاصة بهذا القطاع تمكنهم من أداء مهامهم تجاه العملاء باحترافية ومسؤولية تامة.
وأوضحت الأكاديمية المالية أن الاختبار سيتم العمل به بدءًا من تاريخ 4 فبراير المقبل، ويهدف الاختبار إلى بناء قدرات الموظفين في مصرفية الأفراد وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة وإطلاعهم على الأمثلة الواقعية والممارسات العملية المرتبطة بهذا المجال.
وأضافت أن الاختبار يستهدف موظفي الصفوف الأمامية لدى البنوك والمصارف العاملة في السوق السعودية من بينهم موظفو الفروع ومديروها وموظفو المبيعات وموظفو مراكز الاتصال ويشمل ذلك الموظفين المتعاقد معهم من خلال طرف ثالث، وموظفي إدارة العناية بالعميل لدى البنوك والمصارف. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أنها عملت بالتعاون مع الخبراء في قطاع البنوك على تحديث المادة التعليمية وفقًا لممارسات السوق السعودية، منوهة بإمكانية تسجيل الاختبار من خلال الموقع المخصص لذلك.