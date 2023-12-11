الطلب يصعد بـ “تاسي” لليوم الرابع

واصلت السوق المالية السعودية خلال جلسة اليوم ارتفاعها التدريجي، ليسجل مؤشرها الرئيس (تاسي) الارتفاع الرابع له التوالي، ليصعد لأعلى مستوى منذ أكثر من 3 أشهر، ومنذ نهاية تعاملات 5 سبتمبر الماضي وقت أن بلغت قراءة المؤشر 11411 نقطة، جاء ذلك بدعم توافر السيولة المتاحة للتداول التي تخطت 7 بلايين ريال، وزيادة الطب على الأسهم، خصوصاً الأسهم التي تستحوذ على نسبة ملحوظة من وزن المؤشر، صاحب ذلك ارتفاع ملحوظ في معدلات الأداء مقارنة بجلسة أمس.
ونتيجة تحسن أسعار بعض الأسهم، أنهى مؤشر (تاسي) جلسة اليوم صاعداً إلى مستوى 11380.95 نقطة في مقابل 11296.72 نقطة نهاية جلسة أمس ، بزيادة 84.23 نقطة نسبتها 0.75 %، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام 2023 إلى 902 نقطة، نسبتها 8.61 %، عند المقارنة بنهاية تعاملات العام الماضي البالغة 10478 نقطة.
وبالنظر إلى الإجماليات، فنجد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الأداء ، إذ ارتفعت السيولة المتداولة 52 % إلى 7.5 بليون ريال، في مقابل 4.9 بليون، فيما ارتفعت الكمية المتداولة 14 % إلى 259 مليون سهم، في مقابل 227 مليوناً، وارتفع عدد الصفقات المنفذة 43 % إلى 497 ألف صفقة في مقابل 347 ألفاً، فيما تراجع متوسط الصفقة 21 % إلى 521 سهماً.
ومن أصل 230 شركة جرى تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 84 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 133 شركة، واستقرت أسهم 13 شركة مقارنة بأسعارها نهاية جلسة أمس، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.086 تريليون ريال بزيادة قدرها 46 مليونا نسبتها 0.42 %. وفق “أخبار 24”.
وأنهت مؤشرات 10 قطاعات من السوق التعاملات في المنطقة الخضراء، تصدرها قطاع المرافق العامة بزيادة 2.74 %، تلاه مؤشر الاتصالات المرتفع 2.50 %، ثم مؤشر المصارف بنسبة 1.38 %، فيما بلغت الزيادة في مؤشر المواد الأساسية 0.63 %.
وفي المقابل تراجعت مؤشرات 11 قطاعاً، أكبرها خسارة مؤشر الخدمات التجارية والمهنية الهابط 2.36 %، تلاه مؤشر التطبيقات المتراجع 2.21 %، ثم مؤشر الرعاية الصحية الخاسر 1.71%، وسجل مؤشر الاستثمار والتمويل أقل خسارة 0.13 %.
ولليوم الثاني على ينهي مؤشر نمو تعاملات اليوم على انخفاض 0.71 % تعادل 170 نقطة، متراجعاً إلى 23705 نقاط في مقابل 23876 نقطة أمس، فيما تراجعت السيولة المتداولة 17 % إلى 34 مليون ريال، وتراجعت الكمية المتداولة إلى 2.01 مليون سهم، بتراجع 13 %، نُفذت من خلال 3834 صفقة في مقابل 4320 صفقة، بنسبة تراجع 11 %.