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12/12/2023   10:44 ص

“الإفراط” بتناول القهوة يفقدها “التنبيه”

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كشفت دراسة سويسرية حديثة أجراها أطباء متخصصون في طب النوم، أن الإفراط في تناول القهوة يفقدها خاصية القدرة على التنبيه أو القدرة على جعلنا نشعر باليقظة أكثر مما نحن عليه.

ووجدت الدراسة التي أجراها باحثون بالمعهد الدوائي بجامعة زيوريخ، وشملت مجموعة من الأشخاص على مدار أسبوعين، أن الذين يشربون القهوة بشكل مفرط يعتبرونها أشبه بعقار في الصباح، لكن ذلك لا يجعلهم بالضرورة أكثر حيوية، بل إن شرب القهوة بإفراط يدغدغ نظام المكافأة في الدماغ.

وتوصل الباحثون بعد تحليل بيانات ومتابعة حالة من شملتهم الدراسة، إلى أنه إذا أردنا أن يكون للقهوة وما شابهها التأثير المنبه، فيجب علينا ألا نستهلكها بشكل مفرط، لأن القهوة هي مجرد منبه إذا كانت مستقبلاتنا تتفاعل معها بحساسية، وهذا يتطلب مراحل من الامتناع عن شربها. وفق “أخبار 24”.

وفي الوقت نفسه، أكدت الدراسة على أن شرب القهوة يحمي من أمراض التنكس العصبي، كما أنها مفيدة في مجال الطب النفسي، وخاصة فيما يتعلق بالاضطرابات العاطفية.

“الإفراط” بتناول القهوة يفقدها “التنبيه”

طب وتداوي
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