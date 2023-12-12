“الأجنبيات” يتجاوزن متوسط رواتب “السعوديات”

كشفت بيانات رسمية، تفاوتاً لافت، في متوسط رواتب العاملات غير السعوديات مقارنة بالسعوديات، في المجالات الفنية، والعلوم، والعلوم الإنسانية، إذ تفوقت غير السعوديات بفارق يصل إلى 2650 ريالا.
ووفقا للبيانات التي نشرتها منصة البيانات السعودية، فقد بلغ أعلى متوسط رواتب في القطاع الخاص للعاملات السعوديات في العام 2022م، نحو 7.75 ألف ريال، في مقابل 10.4 ألف ريال لغير السعوديات في التخصصات ذاتها.
وسُجل أعلى متوسط رواتب في القطاع الخاص، للذكور السعوديين المتخصصين في مجالات العلوم والفنيين واختصاصيي العلوم الإنسانية، بدخل 15.4 ألف ريال سعودي، مقابل 13 ألف ريال للذكور”غير السعوديين”.
وفي تفاصيل البيانات، فإن متوسط رواتب السعوديين في القطاع الخاص، في الوظائف المكتبية للإناث والذكور بلغ 4.84 آلف ريال، و7.97 ألف ريال على التوالي، فيما بلغت رواتب الإناث في وظائف المبيعات 4.3 ألف ريال، والذكور 5.29 ألف.
وفي وظائف الخدمات، بلغ متوسط رواتب السعوديات 4.33 ألف، و6.57 ألف للذكور، في حين بلغ متوسط الرواتب في الوظائف الهندسية الأساسية المساعدة للإناث 6.11 ألف ريال، والذكور 12.2 ألف.
أما المتخصصون في مجالات العلوم والفنيون واختصاصيو العلوم الإنسانية، فبلغ متوسط رواتب الإناث 7.75 ألف، و15.4 ألف للذكور، بينما سجل المتوسط بالنسبة للفنيين في المجالات العلمية والفنية والإنسانية 5.38 ألف ريال للإناث، و8.76 ألف للذكور.
وسجلت الإناث متوسط رواتب 4.53 ألف ريال في وظائف العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، والذكور 10.5 ألف، فيما بلغت رواتب الإناث في وظائف الزراعة وتربية الحيوانات والدواجن وصيد الأسماك 4.4 ألف ريال، و5.48 ألف للذكور.
وفي ما يتعلق بمتوسط الرواتب في القطاع الخاص لغير السعوديين، سجلت الإناث 4.68 ألف ريال في الوظائف المكتبية، بينما بلغ متوسط الذكور 5.58 ألف ريال.
وفي وظائف المبيعات، بلغ متوسط رواتب الإناث 5.49 ألف ريال، و4.18 ألف للذكور، فيما سجلت وظائف الخدمات متوسط ألفي ريال للإناث، و1.94 ألف للذكور.
وتفوقت الإناث كذلك على الذكور في الوظائف الهندسية الأساسية المساعدة، بمتوسط رواتب 7.79 ألف ريال مقابل 7.72 ألف ريال للذكور. وفق “أخبار 24”.
وحصل المتخصصون في مجالات العلوم والفنيون وأخصائيو العلوم الإنسانية، على متوسط رواتب 10.4 ألف للإناث، و12 ألفاً للذكور، فيما حصل الفنيون العاملون في المجالات العلمية والفنية والإنسانية، على متوسط 4.44 ألف ريال للإناث، و4.81 ألف للذكور.
وفي ما يتعلق بالعمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، بلغ متوسط رواتب الإناث 2.13 ألف ريال، و2.4 ألف للذكور، في حين بلغ المتوسط للعاملين في الزراعة وتربية الحيوانات والدواجن وصيد الأسماك 1.43 ألف ريال للإناث و1.19 ألف للذكور.