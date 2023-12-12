“المعجب” للنيابة: عجلوا بإنجاز “قضايا السجناء”

أكد النائب العام سعود المعجب، خلال لقائه منسوبي النيابة العامة بالرياض، على مواصلة العمل العدلي الجزائي الدؤوب وإنجاز القضايا بشكل عاجل خاصة قضايا الموقوفين والسجناء.
وشدد المعجب خلال قيامه بجولة تفقدية للنيابة العامة بالرياض، على تكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف، والتحقق المستمر من تمتعهم بحقوقهم النظامية والضمانات المقررة لهم.
والتقى رؤساء نيابات مدينة الرياض وأعضاء نيابات المنطقة ومنسوبيها وأشار لما تحظى به النيابة العامة من دعم كبير وعناية فائقة من القيادة، وتأكيدهم المستمر على الاهتمام البالغ بالمواطنين والمقيمين وتسخير كافة الإمكانات لخدمتهم وإنهاء قضاياهم وفق النظام بالتعاون المستمر مع كافة القطاعات العدلية والأمنية وغيرها.
وزار المعجب الأماكن المخصصة لاستقبال المستفيدين من نيابة المنطقة خاصة المحامين منهم، والتقاهم واستمع إلى طلباتهم وشكاواهم ووجه بمعالجتها فوراً. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن النائب العام يقوم بشكل دوري بزيارات تفقدية للنيابات العامة بمناطق ومحافظات المملكة للوقوف على جاهزيتها ولقاء منسوبيها والمستفيدين من خدماتها والاستماع لطلباتهم الجزائية وشكاواهم إنفاذاً لتوجيهات القيادة.