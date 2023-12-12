ضم “التزيين النسائي” للأنشطة التجارية المتنقلة

أدخلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مهنة التزيين النسائي ضمن الأنشطة التجارية المتنقلة غير الغذائية المسموح بممارستها.
وأبانت الوزارة أن قائمة الأنشطة التجارية تشمل أنشطة الحلاقة، والمساج، والخياطة، والصيانة المنزلية، وصيانة وإصلاح السيارات وما في حكمها، ومنعت وقوف مركبات هذه الأنشطة في المواقع المخصصة من الأمانات والبلديات، وقصرت تقديم خدماتهم للمستفيد بشكل مباشر في الموقع الخاص بالعميل.
وأضافت الوزارة، في اشتراطات الأنشطة التجارية المتنقلة غير الغذائية المطروحة حاليا على منصة “استطلاع”، أن مركبات المنشآت التجارية المرخصة ممنوعة من استخدام المواقع المخصصة للأنشطة التجارية المتنقلة غير الغذائية من الأمانات والبلديات، ويقتصر تقديم خدماتهم للمستفيد بشكل مباشر في الموقع الخاص بالعميل أو في مواقع الجهات الحكومية والخاصة، ويستثنى من ذلك الأنشطة الصحية.
ونبهت الوزارة بعدة محظورات يجب على ممارسي هذه الأنشطة تجنبها وشملت الوقوف بالقرب من الإشارات المرورية وتقاطعات الطرق والمداخل والمخارج للطرق الرئيسية والفرعية، والطرق ذات الكثافة المرورية العالية، والمواقع المخصصة للشرطة، والمرور، والدفاع المدني، والإسعاف، وكذلك التجول بالمركبة بالمناطق السكنية إلا لتلبية طلب عميل مع مراعاة عدم التأثير في الحركة المرورية.
كما شددت الوزارة على منع استخدام مركبات النقل الخفيف “بيك أب” لممارسة نشاط تجاري، وإنما تستخدم لجر المقطورة فقط، كما منعت استخدام مكبرات الصوت، أو السماعات الخارجية المتحركة مع هذه الأنشطة المتنقلة، مؤكدة ضرورة أن تكون التسعيرة موضوعة على جميع المنتجات والسلع.
وأكدت أن أصحاب مركبات الأنشطة التجارية المتنقلة غير الغذائية المخصصة لصيانة السيارات عليهم الالتزام بتقديم الخدمة في مواقع ومسارات الطوارئ في الطرق والشوارع المسموح بتقديم الخدمة فيها، كما يجب على صاحب الترخيص الحصول على موافقة الأمانة والبلدية واستخراج ترخيص إشغال رصيف في حال رغبته استخدام المنطقة المحيطة بمركبته لتقديم خدمات لنشاطه كوضع كراسٍ وطاولات أو ما في حكمها. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أنه في حال تقديم الخدمة بمواقف مخصصة لجهات حكومية أو خاصة، فيجب الحصول على موافقة هذه الجهة وموافقة الأمانة أو البلدية، أما إذا رغب المرء في ممارسة النشاط داخل مواقف مجمعات تجارية فعليه الحصول على موافقة الأمانة أو البلدية المختصة، وإرفاق موافقة الجهة المالكة للمواقف، مع الحرص على ألا يؤثر موقع النشاط سلباً في الطاقة الاستيعابية والحركة المرورية للمواقف.