زيادة خامسة لـ “تاسي” بدعم من المصارف

نجح المؤشر العام للسوق المالية السعودية نهاية جلسة اليوم في تسجيل الزيادة الخامسة له على التوالي، مؤكداً بقاءه فوق مستوى 11 ألف نقطة للجلسة الـ 20 على التولي، وجاء مكاسب “تاسي” بدعم رئيس من ارتفاع مؤشرات 13 قطاعاً من السوق أبزرها قطاع المصارف، وصاحب ذلك تسجيل السوق تراجعاً في معدلات الأداء مقارنة بجلسة أمس (الإثنين).
واستفاد مؤشر (تاسي) نهاية جلسة اليوم من تحسن أسعار بعض الأسهم لينهي الجلسة مرتفعاً إلى مستوى 11395 نقطة في مقابل 11380.95 نقطة نهاية جلسة أمس، بزيادة 14.05 نقطة نسبتها 0.12 %، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الجاري إلى 917 نقطة، نسبتها 8.75%، عند المقارنة بنهاية تعاملات العام 2022 البالغة 10478 نقطة.
أما عن الإجماليات، فنجد انخفاض السيولة المتداولة بنسبة 17 % إلى 6.2 بليون ريال، في مقابل 7.5 بليون أمس، فيما تراجعت الكمية المتداولة 3 % إلى 252 مليون سهم، في مقابل 258 مليوناً، وانخفض عدد الصفقات المنفذة 8 % إلى 454 ألف صفقة في مقابل 497 ألفاً، ارتفع معها متوسط الصفقة إلى 554 سهماً بنسبة ارتفاع 7 %.
وشهدت جلسة اليوم التداول بأسهم 230 شركة جرى تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 105 شركات منها، بينما انخفضت أسعار أسهم 111 شركة، واستقرت أسهم 14 شركة مقارنة بأسعارها نهاية جلسة أمس، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.065 تريليون ريال بخسارة قدرها 20 بليوناً نسبتها 0.18 %.
وبنهاية تعاملات اليوم استقرت مؤشرات 13 قطاعاً من السوق التعاملات في المنطقة الخضراء، تصدرها قطاع التطبيقات بزيادة 2.84 %، تلاه مؤشر المرافق العامة المرتفع 2.55 %، فيما بلغت مكاسب مؤشر المصارف بنسبة 0.36 %، وارتفع مؤشر التأمين بنسبة 0.76 في المئة. وفق “أخبار 24”.
وفي الجهة المقابلة تراجعت مؤشرات 8 قطاعات، أكبرها خسارة مؤشر الاتصالات الهابط 1.30 %، تلاه مؤشر الأدوية المتراجع 1.21 %، ثم مؤشر الخدمات الاستهلاكية الخاسر 0.82 %، وسجل مؤشر الطاقة أقل خسارة 0.31 %.
أما عن السوق الموازية، فنجد تسجيل مؤشرها “نمو” خسارة نسبتها 0.19 % تعادل 46 نقطة، متراجعاً إلى 23659 نقطة في مقابل 23705 نقاط أمس، فيما تراجعت السيولة المتداولة 36 % إلى 22 مليون ريال، وتراجعت الكمية المتداولة إلى 1.2 مليون سهم، بتراجع 40 %، نُفذت من خلال 3062 صفقة في مقابل 3834 صفقة، بنسبة انخفاض 20 %.